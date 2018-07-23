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Fransız ekibinin, Vida için Kartal’a nasıl bir teklif yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak İngiltere’den Mirror gazetesi, West Ham’ın Beşiktaş’a teklifini ve Siyah-Beyazlılar’ın onlardan talep ettiği rakamı okuyucularına duyurdu. Habere göre West Ham, 20 milyon poundluk bir öneri sundu. Ancak Beşiktaş, oyuncusunu 22 milyon poundun altında bir rakama satmayacağını İngiliz kulübüne iletti.