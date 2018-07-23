VİDA'NIN MENAJERİ PARİS'TE!
Adı İngiliz ekipleriyle anılan Beşiktaş’ın Hırvat stoperi için devreye PSG girdi. Hatta menajeriyle bir ön görüşme yapıldı. İngilizler ise Kartal’ın West Ham’dan istediği bedeli açıkladı.
Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın ismi pek çok önemli takımla anılıyor. West Ham, Everton, Liverpool, Atletico Madrid ve Sevilla bugüne kadar nabız yokladı. Beşiktaş’a irili ufaklı pek çok teklif yapılırken sürpriz iddia Fransa’dan geldi.
Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın ismi pek çok önemli takımla anılıyor. West Ham, Everton, Liverpool, Atletico Madrid ve Sevilla bugüne kadar nabız yokladı. Beşiktaş’a irili ufaklı pek çok teklif yapılırken sürpriz iddia Fransa’dan geldi.
Radio RMC’de yer alan habere göre; PSG’nin Sportif Direktörü Antero, Paris’e davet ettiği Vida’nın menajeriyle bir ön görüşme bile yaptı. Bu arada Milan’ın hocası Gennaro Gattuso, “Her ne pahasına olursa olsun Bonucci’yi takımda tutmak istiyorum” açıklamasında bulundu.
Fransız ekibinin, Vida için Kartal’a nasıl bir teklif yapacağı henüz bilinmiyor. Ancak İngiltere’den Mirror gazetesi, West Ham’ın Beşiktaş’a teklifini ve Siyah-Beyazlılar’ın onlardan talep ettiği rakamı okuyucularına duyurdu. Habere göre West Ham, 20 milyon poundluk bir öneri sundu. Ancak Beşiktaş, oyuncusunu 22 milyon poundun altında bir rakama satmayacağını İngiliz kulübüne iletti.
Pazarlıklar devam ediyor. PSG’nin devreye girmesi ise her şeyi karıştıracak gibi gözüküyor. Tabii bu durum, Siyah-Beyazlılar’ın işine yarayacak. Çok sayıda kulübün istediği tecrübeli stoperde rakamın 30 milyon euro civarlarını görmesi bekleniyor. Kartal, Hırvat stoperi böyle bir paraya elden çıkarırsa, transferde eli güçlenecek. (Akşam)
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN SONRA BEŞİKTAŞ
Leicester City'nin yıldız futbolcusu Ahmed Musa'ya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu.
Transfer dönemini mali sıkıntılardan ötürü sessiz geçiren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için Ahmed Musa konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Nijerya formasıyla Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen ve repütasyonunu artıran Ahmed Musa konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Transfer dönemini mali sıkıntılardan ötürü sessiz geçiren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için Ahmed Musa konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Nijerya formasıyla Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen ve repütasyonunu artıran Ahmed Musa konusunda sıcak saatler yaşanıyor.
Leicester City'nin yüksek bir bedel istediği, Al Nassr yetkililerinin de istenen fiyatı kabul etmeyerek masadan kalktığı ve transferden tamamen vazgeçtiği öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından ise Türkiye'nin 3 büyük kulübü, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi. Bilindiği üzere FFP kısıtlamaları ve mali durumlar, kulüpleri kiralık seçeneğine itiyor.
İngilizler, Ahmed Musa'yı büyük bir fiyata satamadıkları takdirde cüzi bir kiralık ücretiyle göndermeye sıcak bakıyorlar. Kiralık transfer söz konusu olduğunda ise Ahmed Musa'yı geçen sezon devre arsından bu yana isteyen ve yoğun şekilde takip eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş devreye girdi. Üç kulüp de Leicester City'le Nijeryalı forvet için yoğun şekilde görüşme halinde.(Fanatik)
BEŞİKTAŞ'TA SAĞ BEKE ANDERLECHT'TEN ANDY NAJAR
Sağ bek takviyesi için de girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı takımın Anderlecht forması giyen Honduraslı futbolcu Andy Najar'ı transfer etmek istediği kaydedildi. Honduras basınında Beşiktaş'ın bu transfer için 2.5 milyon euro karşılığında Anderlecht ile anlaştığı yazılırken, Beşiktaş'tan övgü ile söz edildi.
Beşiktaş'ın yıldızlarından bahsedilen haberde Real Madrid efsanesi Guti'nin de siyah-beyazlı kulüpte antrenör olduğuna yer verildi.Najar'ın transferindeki tek engelin ise 25 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlıklar olarak gösterildi.
Diez gazetesi, oyuncunun sağlık kontrollerinden sağlam çıkması halinde 2.5 milyon euro'ya imzaların atılacağını duyurdu.(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'A ÇİN'DEN QUARESMA İÇİN ÇILGIN TEKLİF!
Çin kulüpleri Q7 için senelik 8 milyon euro’yu gözden çıkardı
Kartal'ın yıldız ismi Quaresma, Çin kulüplerinin radarından çıkmıyor... Uzun süredir uzakdoğu ekiplerinin listesinde yer alan Q7, Dünya Kupası'nın ardından bir kez daha transferin gözde isimleri arasına girdi.
Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu için Portekiz'in önde gelen gazetesi A Bola, flaş iddialarda bulundu. Birçok Çin kulübünün peşinde olduğu Quaresma'ya 3 yıllık 24 milyon euro'luk bir sözleşme teklif edildiği belirtilirken, Beşiktaş'a da bu oyuncu için 10 milyon euro bonservis önerilecek.
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 38 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız futbolcu, bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 10 da asist yaptı.(Fotomaç)
NEGRODO'YA EŞ ENGELİ!
Negredo için Al Hilal ve Al Sadd'dan gelen teklifler eşi Amparo'ya takıldı…
Negredo için Al Hilal ve Al Sadd'dan gelen teklifler eşi Amparo'ya takıldı… İspanyol futbolcunun eşinin, "Kadınların daha yeni ehliyet alıp araba kullandığı bir ülkeye taşınacağımı düşünüyorsan yanılıyorsun" diyerek Negredo'nun menajerine çok sert bir tepki verdiği bildirildi.(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'TA DORTMUND İLE KAGAWA PAZARLIĞI!
Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından 10 numara hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak gündemine Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un yıldızı Shinji Kagawa’yı almıştı.
Kulübüyle yol ayrımında bulunan 29 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığında bulunan Kara Kartal’ın bu konuda çalışmalarını tamamladığı bildirildi. Yönetimin, Japon oyuncu için Sarı- Siyahlılar’a satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunduğu kaydedildi.
İlk yıl için 2 milyon Euro kiralama bedeli, opsiyon için de 5 milyon Euro’luk teklifte bulunan Beşiktaş’a, Alman temsilcisinden jet yanıt geldi.
Borussia Dortmund Yönetimi’nin Beşiktaş’ın satın alma opsiyonlu kiralama önerisine olumlu baktığı ancak önerilen bedelde artış talep ettiği bildirildi.
Beşiktaş’ın 2 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren Dortmund’u, kiralama için 4 milyon Euro talep ettiği, satın alma opsiyonu olarak ise 7 milyon Euro istediği kaydedildi. Taraflar arasında pazarlıkların devam ettiği belirtildi. (Fanatik)
BACCA VE KALİNİC TRANSFERİNDE SON PERDE!
Beşiktaş’ın transfer gündemine gelen Nikola Kalinic ve Carlos Bacca’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Nikola Kalinic, Atletico Madrid’le anlaşmak için İspanya’ya gitti. Sağlık kontrolünden bile geçti. Ama taraftarın gösterdiği yoğun tepki yüzünden geri adım atıldı. Kalinic’in “eve gönderildiği” için Hırvatistan’ın kazandığı 2’ncilik madalyasını reddetmesi de üzerine tuz biber ekti.
Carlos Bacca ise Gennaro Gattuso tarafından Milan’ın ABD’deki kampına götürülmedi. La Gazzetta Dello Sport ise Bacca’nın Avrupa’dan hiçbir teklif almadığını bundan sonra Güney Amerika’da bir takımda emekliliği bekleyeceğini yazdı. (Fotospor)
BEŞİKTAŞ'A PREMİER LİG'DEN TRANSFER!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Fabri’nin yerine gelecek alternatif isim belirlendi. Siyah-beyazlıların, İspanyol kalecinin yerine Tim Krul’u transfer etmeyi planladığı iddia edildi.
Kale mevkiinde ilk olarak Harun Tekin’i gündemine alan Beşiktaş’ın, Tim Krul için de nabız yokladığı belirtildi.
Şenol Güneş’in hedefi Harun Tekin. Bursaspor da Okan Kocuk’u birinci kaleci oynatıp, Harun’u satmaya sıcak bakıyor. Ama 5 milyon Euro fiyat belirledi. 3.5 milyon Euro’dan aşağıya düşecek gibi durmuyor.
David Ospina da gündemde. Ama Arsenal bonservis kazanmadan Kolombiyalıyı bırakacak gibi durmuyor. Bu nedenle gündem bir kez daha bonservisi elinde olan kariyeri düşüşe geçmiş ama yine de patlama yapabilecek bir isme yöneldi. Hedef ise Tim Krul. Yönetim Güneş’in elinde Hollandalı kalecinin 2014 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansa ulaşacağına inanıyor. Güneş ise Harun diyor başka bir şey demiyor.
Fabri’nin ayrılmasından sonra Beşiktaş’a gideceği iddia edilen Harun Teknik için menajeri Ömer Koray Uzun, ''İnsanların Harun Tekin’in transferde ismini geçirmeleri, yakıştırmaları gayet normal. Başarılı bir kaleci. Harun sözleşmeli futbolcu.
Bizim devreye girmemiz için önce kulüplerin işe resmiyet kazandırması gerekiyor. Ama şu ana kadar transferde adı geçen kulüplerin hiçbiri bizimle temas kurmadı. Somut bir gelişme yok'' dedi. (Fotospor)
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