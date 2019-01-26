Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Vagner Love'ın sözleşmesini feshettiklerini açıkladı. Bir süredir sözleşme fesih için görüşmelerini sürdüren taraflar sonunda anlaşmaya vardı.

Bu gelişmenin ardından Brezilya ekiplerinden Corinthians, Vagner Love'u 2020'ye dek kadrosuna kattığını açıkladı.

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası geçtiğimiz sezonun devre arasında Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Vagner Love, bir türlü beklenen katkıyı sağlayamamıştı. Yıldız futbolcu, devre arası kampına alınmayarak kadro dışı bırakılmıştı.