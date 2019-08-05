Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı stoperi sonunda buldu. Siyah-beyazlılar, İspanya La Liga ekiplerinden Villareal forması giyen Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.
Kartal'ın scout ekibi tarafından uzun süre izlendiği belirtilen İspanyol savunmacıyla 3 yıllık sözleşme yapılacağı bildirildi. 30 yaşındaki savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Victor Ruiz için Villarreal'e 3.5 milyon Euro bonservis ödeyeceği kaydedildi. Ruiz'in takımıyla sözleşmesi gelecek sene sona erecekti.
VICTOR RUIZ KİMDİR?
Víctor Ruiz Torre (d. 25 Ocak 1989), Villarreal takımında defans pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2008 yılında Espanyol B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Espanyol, Napoli, Valencia ve Villarreal kulüplerinde oynadı. İspanyol futbolcu Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
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