Bilim Kurulu Üyesi: Yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir 0:00 / 0:00

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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken şimdi de İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs tehlikesi gündemde. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir" dedi.

Prof. Dr. Özlü, "Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz" açıklamasında bulundu.

"UMARIM KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEZ"

"Umarım kötü senaryo gerçekleşmez" diyen Prof. Dr. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."