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Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki, 130 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 44 madde kabul edildi, 64 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadı. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışı ve sosyal haklara bağlı olan parasal konular da yer alıyor.

Türk Metal’den yapılan açıklamada, “Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi, bu sözleşme sürecinde de sosyal diyalog anlayışını terk etmemiş, çalışma barışını tehdit eden uzlaşmaz bir tavır ortaya koymamış ve sözleşmenin masada sonuçlanması için elinden gelen çabayı göstermiştir” denildi.

İŞÇİ YÜZDE 26.28 İSTEDİ, İŞVEREN ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ VERDİ

Ancak, MESS’in, işçi hak ve özgürlüklerini hiçe sayarak, kabul edilemez bir ücret artışı teklifinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sendikamızın yüzde 26.28’lik ücret artışı teklifine karşılık ilk 6 ay için 1 Mart 2019-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleşen enflasyon oranında yani yüzde 6.05 oranında artış önermiştir. Diğer altı aylarda ve sosyal haklarda ise yıllık enflasyon oranında artış teklif edilmiştir. Ücret ve sosyal haklara ilişkin bu teklifler heyetimizce reddedilmiştir. Gece çalışma tazminatının yüzde 15’e yükseltilmesi talebimizi kabul etmeyen MESS, bu oranın yüzde 10’da kalmasını istemiştir. Heyetimiz ise yüzde 15’lik talebimizde ısrar etmiştir.”

"BİR LOKMA, BİR HIRKA"

MESS’in, asla kabul edemeyecekleri üç yıllık toplu iş sözleşmesi önerisinde ısrar ettiği ifade edilen açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda MESS’in çalışanları ‘bir lokma, bir hırkaya’ mahkum eden tavrını kabul etmeyen Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır” denildi.

Türkiye’nin son derece hassas bir dönemden geçtiği, devletin uluslararası alanda birçok baskının altında kaldığının, ülkenin bir terör tehdidi yaşadığının bilincinde olan sendikanın, böyle bir dönemde çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşıma karşı tavrını açıkça ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, “Türk Metal, MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı, yasal ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir” denildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Uyuşmazlık tutanağının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü nezaretinde arabulucu belirlenecek. Arabulucu görüşmeleri 15 günde tamamlanamazsa 6 iş günü uzatılabilecek. Arabulucu aşamasında da anlaşma sağlanamazsa 60 gün içinde işçi ve işveren sendikaları grev ve lokavt kararı almak zorunda. Grev kararı alınmazsa veya alınan grev kararı uygulanmazsa sendikanın yetkisi düşüyor.

Grev ve lokavt kararı alınması görüşmelere engel teşkil etmiyor. Taraflar bu dönemde de anlaşma sağlayamazsa işyerlerinde işçilerin en az 4’te 1’inin yazılı talebiyle grev oylaması yapılabilecek.

Oylamada grev yapılmaması yönünde karar çıkarsa işçi sendikası ya 6 iş günü içinde işveren ile anlaşacak, ya da Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) başvuracak. Çoğunluğu kamu görevlilerinden oluşan YHK, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. YHK son aldığı kararlarda yüzde 4 ile 6 arasında değişen oranlarda ücret artışı yaptı.