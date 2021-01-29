YETER| Son dakika! Bir yıl sonra yine aynı rezalet: Köpekleri...

Bir yıl sonra yine aynı rezalet! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da "dövüş" adı altında köpekleri birbiriyle kavga ettirenler yine yürekleri sızlattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla jandarma ekipleri 5 kişiyi yakaladı. Yaralı köpekler tedaviye alındı. Geçen yıl da Akşehir ilçesindeki köpek dövüşü görüntüleri tepki çekmişti.

Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde köpekler dövüştürüldü. Çevrede toplananların merakla izlediği dövüşte hayvanlar sahiplerinin komutuyla saldırıya geçti. Kavga sırasında köpeklerin galip gelmesi için sahipleri ıslık çalarak "Haydi haydi" diye bağırdı. Anadolu çoban köpeklerinin kavgasında üstünlük sağlamaya çalışan hayvanlar birbirlerine zarar verdi. Hayvanların kavga sırasında vücutlarının değişik yerlerinin kanadığı ve yaralandıkları görüldü.

İzleyenlerin yüreğini parçalayan kavga görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, köpekleri dövüştüren 5 kişiyi yakaladı.

Ekipler, köpekleri dövüştüren Serkan E., Volkan D., Yunus B., Nuri D. ve Cihan Ö.'ye "Hayvanları başka bir canlı hayvan ile dövüştürmek" ve "sosyal mesafe kuralına uymamak"tan 39 bin 931 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı da mala zarar verme suçundan haklarında adli işlem başlattı.

Kavga sırasında yaralanan 4 köpek tedavilerinin yapılması için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.