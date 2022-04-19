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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bodrum'daki orman yangınında 3 gözaltı!
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Bodrum'daki ormanlık ve makilik yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangınla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili soruşturmada 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı

Son dakika: Bodrum'daki orman yangınında 3 gözaltı!
Bodrum'daki orman yangınında 3 gözaltı!
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AA

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ormanlık, makilik ve hazine arazisinde çıkan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangınla ilgili Ö.Ö, Y.T. ve S.D'yi yakaladı.

İFADELERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler sevk sırasında görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bu sırada şüphelilerden birinin yakını sinir krizi geçirerek yere yığıldı.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için bölgeye gittiklerini söyledikleri öğrenildi.

Yakaköy ve Dereköy Mahallesi'nde 17 Nisan'da ormanlık, makilik ve hazine arazisinde çıkan yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle söndürülmüştü. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.

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