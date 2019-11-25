Muğla Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden gelen fırtına turizm cennetini vurmaya başladı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu.

BALIKÇILARA "AÇILMAYIN" UYARISI

İHA'da yer alan habere göre Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.

SAĞANAK DA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti. Öte yandan fırtınanın şiddetini arttırmasının yanı sıra sağanak yağmurun da akşam saatlerinde etkili olacağı öğrenildi.