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        Bolu'da meydana gelen maden faciasında 1 tutuklama; işçiye ulaşma çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar 3'üncü gününde sürüyor. Madende bir bölümün tamamen çökmesi nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediği belirtildi. Göçükle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Bolu'daki maden faciasında 1 tutuklama

        Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları, 3'üncü gününde devam ediyor.

        Muhammed Özkul
        Muhammed Özkul

        GÖÇÜKTE MAHSUR KALDI

        DHA'daki habere göre olay; çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak'ta yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına iddiaya göre göçük kontrolü için giren işçilerden Muhammed Özkul, meydana gelen göçükte mahsur kaldı.

        Diğer iki madenci kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

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        BİR BÖLÜM TAMAMEN ÇÖKTÜ

        Özkul'un madende 350 metre derinlikte olduğu ve madenin bir bölümünün tamamen çökmesi nedeniyle çalışmaların yavaş ilerlediği öğrenildi.

        1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda 4 şüpheli, dün jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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