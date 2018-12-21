Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesi konusunda açıklamada bulundu. Çavuşoğlu: "ABD’nin Suriyeden çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çekilmeyi ABD ile birlikte koordine etmeliyiz, boşluk olmamalı. undan sonra siyasi çözüme odaklanmamız lazım " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Carmelo Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere geldiği Malta’nın başkenti Valetta’da, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile biraraya geldi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Türkiye'nin Malta'daki yatırımlar güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.

Orta Doğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.

Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Münbiç haritamız da mevcut. YGPG/PKK'nın da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.

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