CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ramazan paylaşımı 0:00 / 0:00

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İslam aleminin ramazanını kutladı.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2022

AA'da yer alan habere göre Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz ve kucaklaşarak bayram ettiğimiz bu mübarek ayda, tüm İslam aleminin ramazan ayını kutluyor; yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum" ifadesini kullandı.