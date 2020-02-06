Bugün Altın fiyatları ne kadar?

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Çin, yaklaşık 75 milyar dolar değerindeki ABD ürünleri üzerindeki tarifeleri yarıya indirme kararı aldı. Farklı gruplara göre farklı tarifelerin uygulandığı ABD ürünleri üzerinde yüzde 10 olan tarifeler yüzde 5'e, yüzde 5 olanlar da yüzde 2.5'a çekilecek. Çin Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre yeni tarifeler 14 Şubat saat 13:01 itibarıyla yürürlükte olacak.

Bakanlık söz konusu ürünlerin 1 Eylül 2019 yılında getirilen ek tarifelerden etkilenen ürünler olduğunu belirtirken, yapılan açıklamada gümrük vergilerindeki kesintinin "Çin - ABD ticaretinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini sağlamak" amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çin yönetimi ayrıca, gelecekteki tarife ayarlamasının ABD ile olan ticari bağlantıların nasıl geliştiğine bağlı olduğuna ve Washington yönetimiyle tüm tarifeleri kaldırmak için çalışmayı umduklarını vurguladı. İki ülke, ocak ayında "Faz 1" olarak belirtilen ticaret anlaşmasının ilkini imzalamıştı.

Anlaşma uyarınca Trump yönetimi aralık ayında getirdiği tarifeleri kaldırmış ve ayrıca 120 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan tarifeleri yüzde 7.5'a düşürmüştü. Beyaz Saray'ın 250 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı tarife ise yerli yerinde.