Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, FBTV'de açıklamalar bulundu. Fransız futbol adamı, takımdan ayrılacağı konuşulan Adil Rami ile ilgili "Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedileceği yönünde haberler okudum, bunlar gerçek dışı. Takıma girmek için çok uğraşıyor, Serdar Aziz ve Zanka ile rekabet halinde" ifadelerini kullandı.

SAKATLARIN SON DURUMU

Comolli, sakatlığı bulunan isimler için ise şunları söyledi: "Max Kruse döndü. Çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil ama aramıza döndü. En önemli şey, Max Kruse'un tekrardan sakatlanmamasıydı ve bunun için de gerekli önlemleri aldık."

"VEDAT TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

"Vedat'ın sakatlığını zaten herkes biliyor, milli takımda da yakından takip ettik. Takımla çalışmalara başladı ve Vedat umarım cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur."

"HASAN ALİ KISA SÜREDE ARAMIZA DÖNDÜ"

"Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlık uzun süreli bir sakatlıktı ama kısa sürede aramıza döndü. İnsanlar bize nasıl bunu başardığımızı soruyor. Sağlık ekibimimiz gerçekten çok başarılı."

"MEVLÜT, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OLACAK"

"Mevlüt Erdinç de sakatlandı, kupa maçına olmasa bile Gençlerbirliği maçında bizimle olabilecek. Sakatlandıktan sonra çok üzüldü ancak gerçekten harika bir profesyonel ve kısa sürede bizimle beraber olacak"

"BİZ BU LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

"Biz bu ligin en iyi takımıyız! Bazen istediğimiz sonuçları alamasak bile bunun sebeplerini arıyoruz. Bu takımı daha iyi hale nasıl getiririz diye sürekli düşünüyoruz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız."