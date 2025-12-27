Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çorum’da park halindeki otomobilde 30 yaşındaki şahıs ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Çorum’da park halindeki otomobilde 30 yaşındaki şahıs ölü bulundu

        Çorum'da cadde kenarında park halindeki bir otomobilin içerisinde 30 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:07 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park halindeki araçta cansız beden
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum’da cadde kenarında park halindeki bir otomobilin içerisinde 30 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre olay,Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

        YAPILAN KİMLİK İNCELEMESİNDE BELLİ OLDU

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe olduğu belirlendi.

        ARAÇTA DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILDI

        Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araçta ve çevrede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Karameşe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze nakil aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        Turhal'da çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        #çorum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        İnmede yanlış müdahalelere dikkat! Hayati riski artırıyor
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu düzenleniyor!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        "Necip'in üstünde başka forma görmek istemem"
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş