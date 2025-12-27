Çorum’da cadde kenarında park halindeki bir otomobilin içerisinde 30 yaşındaki bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İHA'nın haberine göre olay,Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

YAPILAN KİMLİK İNCELEMESİNDE BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe olduğu belirlendi.

ARAÇTA DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin araçta ve çevrede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Karameşe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze nakil aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.