Cumhurbaşkanı Erdoğan AB liderleriyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Von der Leyen ve Michel görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı.
Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.
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