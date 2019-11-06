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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü

HABERTURK.COM / AA

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Trump arasında bu akşam gerçekleşen görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washington'da görüşeceklerini yeniden teyit etti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti

 

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  • jurnalci 24 dakika önce Başka şansı mı vardı ki
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