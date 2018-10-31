Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız. SAGE savunma sanayiine önemli katkılar veriyor.

Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz.

Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karaman'a yaptığı canlı bağlantıda, HABRAS test alanında 1 metre duvar kalınlığı olan sığınak delinerek imha edildi. İlk kez yapılan test 7 saniye sürdü ve başarıyla gerçekleştirildi.

Ardından Pulat mühimmatının atış testi yapıldı ve 1 dakika süren test başarıyla sonuçlandırıldı. Daha sonra TÜBİTAK Bilgem kapsamındaki Işın Projesi'nin testi gerçekleştirildi.

Işın projesi testi, Kırıkkale'de ilk kez yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle Kırıkkale'de yüksek güçlü lazer saha test alanında yapılan test başarıyla sonuçlandırıldı ve 20 kilovatlık milli lazer silah ile 1.5 kilometre mesafedeki 3mm kalınlığında çelik hedefi imha edildi.

TARİHİ 'SİPER' PROJESİ AÇIKLANDI;

Cumhurbaşkanı Erdoğan testlerin ardından açıklamalarına devam etti. "Elektromanyetik fırlatma sistemini kısa adı SAPAN'ı hayata geçiriyoruz." diyen Erdoğan, çok önemli bir müjdeyi paylaştı. Erdoğan şöyle konuştu:

Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı şekillerde gündeme geliyor. Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige çıkaracak bir projenin ilk adımını bugün atıyoruz.

Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar TÜBİTAK, SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimatların 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Tarihi önemdeki bu projenin ismini ilan ediyoruz: SİPER adıyla başlattığımız milli uzun menzilli hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum.

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