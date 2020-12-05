Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşulduğunu belirten Erdoğan proje ile 46 dakikalık seyahat süresinin 25 dakikaya inmesiyle yıllık toplam 29 milyon TL tasarruf sağlanacağını açıkladı .

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan kontrolüne geçen bölgelerle birlikte Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan kara yolu koridoru açılmasına değinen Erdoğan "İnşallah Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

- Dağlık Karabağ meselesinde bize ve milletimize yakışan bir karakterler hareket ettik. Kardeşlerimizin imdadına koştuk. Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduk.

- Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor.

Fransa'ya yüklenen Erdoğan, "-Azerbaycan kimseye saldırmamıştır. 30 yıl boyunca işgal altında topraklarını azad etmiştir. Hal böyleyken MİNSK grubu eş başkanı Fransa'nın parlamentosunda aldığı skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı." ifadelerini kullandı.