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Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı...

Kremlin, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ocak ayında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Ankara'nın Libya'ya yönelik askeri destek planının da ele alınacağını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye’nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsatmıştı.

"LİBYA MESELESİ MUHAKKAK ELE ALINACAK"

Putin ile Erdoğan’ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor" dedi.

Peskov, Putin’in Ocak ayında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışına katılacağını hatırlatarak, "Bu, bütün güncel konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Herhangi bir diğer ziyaret ya da temas şimdilik planlanmış değil ama çalışma programı hızla değişebilir" ifadelerini kullandı.

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