Defalarca bıçaklayıp başını tekmeledi! Trafikte dehşet! 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

ARAÇTAKİLERE EL HAREKETİ YAPTI İDDİASI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

OTOMOBİLDEN İNDİLER TARTIŞMA BAŞLADI

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı.

İKİ KEZ BIÇAKLAYIP BAŞINA TEKME ATTI

Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.’yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.’nın başına tekmeyle de vurdu.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.