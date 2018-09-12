Deutsche Telekom’un zarar eden bilişim teknolojileri (IT) kolu T-Systems, işçi sendikası liderleriyle işten çıkarmalar için anlaşma sağladı. T-Systems, şirket CEO'su Adel A-Saleh'in kârlılık için yeniden yapılandırma planı kapsamında 3 yıl içerisinde Almanya'da çalışan 5600 çalışanın işine son verecek.

2018 yılı başlarında göreve gelen ABD vatandaşı Al-Saleh'in haftalar süren görüşmelerin sonunda yaptığı anlaşma, Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon grubunun problemli şirketi için bir dönüm noktası olarak görülüyor.

GEÇEN YIL 1.36 MİLYAR EURO ZARAR AÇIKLADI

Şirket sözcüleri, bu rakamın önceki plan olan 6 bin personel kesintisinden daha düşük bir sayı olduğunu vurguladı. T-Systems, yaklaşık 17 bin kişinin çalıştığı Almanya operasyonunda yüzlerce çalışanın iş akdine son vermişti.

T-Systems, geçen yıl 1.36 milyar Euro zarar açıklamıştı. 2009 yılından bu yana zarar eden şirketin cirosu da 2012 yılından beri azalıyor. T-Systems cirosu geçen sene 1 milyar Euro daralarak 6.9 milyar Euro olmuştu.

Yeniden yapılanma planı kapsamında Al-Saleh, nakit akışı ve kâr marjı daralan şirketi iki sene içerisinde dönüştürmeyi planlıyor. Şirketin IT dış kaynak kullanımına olan bağımlılığını azaltmayı öngören plan kapsamında işten çıkarmaların ve bulut sistemine yönelik büyümeyle tasarrufun 600 milyon Euro olması bekleniyor.

MACARİSTAN VE SLOVAKYA'DA İSTİHDAMI ARTIRACAK

İşçi sendikalarıyla anlaşma kapsamında T-Systems 2020 yılı sonunda 3 bin 765 işten çıkarma yapacak. Finansal zorluklar devam ettiği takdirde 2021'de bin 200 kişi daha çıkarılacak. 230 olan ofis sayısı da 25 civarına düşürülecek.

37 bin 500 kişi çalıştırdığı Almanya dışında da küçülmeye gidecek olan T-Systems sadece Macaristan ve Slovakya'da personel alımı yapacak. Hindistan'daki çalışan sayısını ise 3 binden 400 seviyesine çekecek.

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