T-Systems mobil parking
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam > Son Dakika: Alman devi 195 ofisi kapatıp 5600 kişi işten çıkarıyor

Deutsche Telekom şirketi T-Systems 3 yılda 5600 kişiyi çıkaracak

Deutsche Telekom, yıllardır zarar eden bilişim teknolojileri kolu T-Systems Almanya'da çalışan 5600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. 3 yıl sürecek işten çıkarmalar sonucunda Almanya'daki ofis sayısı da 230'dan 25'e indirilecek. Küresel çapta da 10 bin çalışanın işine son verilmesi beklenen T-Systems'de 600 milyon Euro tasarruf planlanıyor

12.09.2018 - 08:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Deutsche Telekom’un zarar eden bilişim teknolojileri (IT) kolu T-Systems, işçi sendikası liderleriyle işten çıkarmalar için anlaşma sağladı. T-Systems, şirket CEO'su Adel A-Saleh'in kârlılık için yeniden yapılandırma planı kapsamında 3 yıl içerisinde Almanya'da çalışan 5600 çalışanın işine son verecek.

2018 yılı başlarında göreve gelen ABD vatandaşı Al-Saleh'in haftalar süren görüşmelerin sonunda yaptığı anlaşma, Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon grubunun problemli şirketi için bir dönüm noktası olarak görülüyor. 

GEÇEN YIL 1.36 MİLYAR EURO ZARAR AÇIKLADI

Şirket sözcüleri, bu rakamın önceki plan olan 6 bin personel kesintisinden daha düşük bir sayı olduğunu vurguladı. T-Systems, yaklaşık 17 bin kişinin çalıştığı Almanya operasyonunda yüzlerce çalışanın iş akdine son vermişti.

T-Systems, geçen yıl 1.36 milyar Euro zarar açıklamıştı. 2009 yılından bu yana zarar eden şirketin cirosu da 2012 yılından beri azalıyor. T-Systems cirosu geçen sene 1 milyar Euro daralarak 6.9 milyar Euro olmuştu.

Yeniden yapılanma planı kapsamında Al-Saleh, nakit akışı ve kâr marjı daralan şirketi iki sene içerisinde dönüştürmeyi planlıyor. Şirketin IT dış kaynak kullanımına olan bağımlılığını azaltmayı öngören plan kapsamında işten çıkarmaların ve bulut sistemine yönelik büyümeyle tasarrufun 600 milyon Euro olması bekleniyor.

MACARİSTAN VE SLOVAKYA'DA İSTİHDAMI ARTIRACAK

İşçi sendikalarıyla anlaşma kapsamında T-Systems 2020 yılı sonunda 3 bin 765 işten çıkarma yapacak. Finansal zorluklar devam ettiği takdirde 2021'de  bin 200 kişi daha çıkarılacak. 230 olan ofis sayısı da 25 civarına düşürülecek.

37 bin 500 kişi çalıştırdığı Almanya dışında da küçülmeye gidecek olan T-Systems sadece Macaristan ve Slovakya'da personel alımı yapacak. Hindistan'daki çalışan sayısını ise 3 binden 400 seviyesine çekecek. 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.