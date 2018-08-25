Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Diego Reyes, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Meksikalı savunmacı bu sabah kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yeni evime gidiyorum. Yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Diego Reyes, Porto ile olan sözleşmesi bu yaz itibariyle sona eren ve yeni sezon hazırlıklarını futbola başladığı kulüp olan Club America'nın tesislerinde sürdürdü.

Avrupa futboluna 2013 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Porto'yla atan Diego Reyes, 2015 yılında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a, 2016'da da yine İspanyol ekibi Espanyol'a kiralanmıştı.

DIEGO REYES KİMDİR?

Tam adı: Diego Antonio Reyes Rosales

Doğum tarihi: 19 Eylül 1992

Yaşı: 25

Uyruğu: Meksika

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ

Güncel piyasa değeri: 5 milyon Euro

Son sezon performansı: 24 maç 3 gol 1 asist

Oynadığı kulüpler: Club America, Porto, Real Sociedad, Espanyol

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