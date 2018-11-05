Enflasyon, eylül ayında tüketici fiyatlarında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52'ye ulaşarak 2003 haziran ayından beri en yüksek seviyeye ulaşıldı.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 12.74 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta %4,15, ev eşyasında %3,44, gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,22 ve eğlence ve kültürde %2,07 artış gerçekleşti.
AYLIK EN DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP YÜZDE 0.85 İLE ULAŞTIRMA OLDU
Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece ulaştırma grubunda %0,85 oranında düşüş gerçekleşti.
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 37.92 İLE EV EŞYASI GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %32,00, çeşitli mal ve hizmetler %31,50, gıda ve alkolsüz içecekler %29,26 ve konut %25,72 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 3.84 İLE TRC3 (MARDİN, BATMAN ŞIRNAK, SİİRT')'DE OLDU
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %25,41 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %28,63 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %16,68 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.
Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 328 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 37 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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