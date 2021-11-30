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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 20 yaşındaki Ekin'in kail zanlısı tüfekle yakalandı! Haberler
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Ekin 20 yaşındaydı! Katil zanlısı yakalandı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız'ın, silahla öldürülmesiyle ilgili aranan firari şüpheli Tolga A. (30) gözaltına alındı. Zanlı ile birlikte ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

SON DAKİKA: 20 yaşındaki Ekin'in kail zanlısı tüfekle yakalandı! Haberler
Ekin 20 yaşındaydı! Katil zanlısı yakalandı!
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AA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde 24 Kasım'da apartman bahçesinde hareketsiz bulunduktan sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız yaşamını yitirmişti.

FİRARİ BİR ZANLI ARANIYORDU

AA'da yer alan habere göre kadına silahla ateş edildiğini belirleyen polis, 2 şüpheliyi gözaltına almış, firari bir zanlıyı da yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

POLİS 24 KASIM'DAN BU YANA PEŞİNDEYİZ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Kasım'da Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) silahla vurulmuş bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili aranan firari zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

KALDIĞI EV TESPİT EDİLDİ

Olay günü, genç kadınla aynı apartmanda ikamet eden 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, Tolga A. (30) olduğunu belirledikleri firari şüphelinin Sinanpaşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eve düzenlenen operasyonla şüpheli Tolga A. gözaltına alındı. Adreste ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Olay günü gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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