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Son dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika... CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde "Türkiye'nin Nabzı" programında soruları yanıtlıyor

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te gazeteciler Nagehan Alçı, Mehmet Akif Ersoy, Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlıyor.

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İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Didem Arslan Yılmaz: YSK'nın gerekçeli kararını nasıl yorumluyorsunuz?

EKREM İMAMOĞLU: Ne yazık ki dağ fare doğurdu demiştim. Çok kötü bir süreç Türkiye demokrasisi adına. YSK Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük bir darbe vurmuştur. Öncesinde başlamıştı sıkıntılı süreç. 31 Mart gecesi başlamıştı. Kaygılarımız 31 Mart öncesinde de vardı. Örneğin devletin tüm yetkili yetkilileri 'dünyanın en güvenilir seçim sistemi Türkiye'de' diyorlardı. Seçimi kaybedenler mazeret uydururlar diyorlardı. Biz temkinli yaklaşarak bakın seçim stratejisi olarak meydan meydan geziyor olabilirsiniz, yapmayın, işinize bakın. Özellikle bakanlıklara mesajlar yolladım meydanlarda, televizyon programlarında. Kendilerinden çok emin, buna sadece devletin bakanları, yetkilileri değil AK Parti Genel Başkan yardımcıları, hatta sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması bir adım  daha ileriye gidip, seçime hazırlıklı olduklarını ifade ederken her sandıkta AK Partili insanların görev yaptıklarını söyledi.

"YSK MİLLETİN İRADESİNE AYKIRI BİR KARAR VERDİ"

Biz de büyük çaba gösterdik sandık güvenliğiyle ilgili olarak. O gece devletin eliyle Anadolu Ajansı birçok ekrana yansıyan bilgileri verme noktasında Türkiye tarihinin belki dünya tarihinin en rezil gecesini yaşattık. Devlet yetkili kurumlarından bir kişi 'niye yapmıştır' demiyor. Biz elimizdeki ıslak imzalı tutanakları üzerinden hakkımızı savunduk. 14 saat bu ülkeye veri verilmemiştir. Pişkin konuşmalar olmuştur. Tedbirli olduk. Onların sandık görevlilerin bazı yerlerde bizden daha fazla olduğunu biliyoruz. Hakkımızı aradık. 6 Mayıs itirazlar vs. 45 gün uydurdular. Hak olanları elbette, bazı içtihatlara göre hak kabul edilen itirazlar elbette vardır. Birçok gerekçe uydurma. Negatif olumsuz tarih yazdılar. Demokrasiye darbe vurdular, halkın iradesini yok saydılar. YSK hukuka aykırı bir karar verdi.

"HAKKINI ARAMA KONUSUNDA BU KADAR NAKLEN YAYIN OLMAMIŞTIR"

YILMAZ: Oy farkı 29 binden 13 bine nasıl düştü sorusu yöneltildi. Geçersiz oyların yeniden sayıldı. Burada bilinçli, organize iş var deniyor. Ne dersiniz?

İMAMOĞLU: Uydurma, çok basit örnek vereceğim. 31 Mart gecesi 3 bin 870 oyla kazandık, elimizdeki sağlam verilere göre diyen bir aday var. Çıktı açıklama yaptı. Partililerine kendisini alkışlattı. Biz hep temkinli davrandık. 1 Nisan günü ilerleyen saatlerinde bir tahminde bulundum, bazı hatalar, eksiklikler var. 17-18 bin oyla kazanacağımızı düşünüyorduk. 24 saat içinde 13 civarında naklen yayın yaptım. Herhalde rekordur. Hakkını arama konusunda bu kadar naklen yayın olmamıştır.

Farkın kapanmayacağını beyan ettim. Saat 04.40 itibarıyla 1 Nisan'da AK Parti il başkanlığında kazandıklarını ilan ettikleri o 3 bin 870 sayıyı beyan ettiler. Saat 10.00 itibarıyla YSK Başkanı Sadi Güven, 27 bin 899 gibi bir rakam açıkladı. Maddi hataları düzeltiyoruz diye biz açıklama yapmışız. Lehimize, AK Parti lehimen bu düzeltmeler yapıldıktan sonra aradaki fark 21 bin civarına indi. Burada bizim de rakibimizin de oyu arttı. Bağcılar'da 230 oy aldığımız sandıkta sıfır girilmiş. Tüm sandıkların sürecine gelmeden önce geçersiz oylar sayılması karar verildi. Burada da oy farkı oluştu. 6 ilçenin tamamının sayımı da yapıldı. Bir de dediler ki, sandıklara sondaj yapacağız, 59 sandık. Burada da bizim lehimize 13 oy çıktı. Baktılar ki gerekli farklılık olmuyor. YSK ret kararı verdi.

YILMAZ: AK Parti bu sayım sandıkların yüzde 10'unu oluşturuyor. Tamamı sayılsaydı fark kapanırdı.

İMAMOĞLU: Biz istatistik bilimine göre konuşuyoruz. Binali Bey'in mühendislik okumuş birisi olarak istatistik olarak yanlış bilgilerini görüyorum üzülüyorum.  Türkiye'deki her seçimi tekrar sayalım. İttifakın bir bölümü 1 oyla bile seçim kazanılır derken, İstanbul 13-14 binle kazanılmaz diye üzücü açıklamalar var. Geçersiz oylarda hatalar olduğu ortada.Buradaki istatislikle geçerli oyların istatistiki arasında ciddi fark var. Kimisi ampüle basmış, kimisi altı okun ucuna basmış. Bu AK Parti'de daha çok bize az olmuş.

KENDİ KARİYERİNİZİ ÇİZDİĞİNİZDE SİYASETTE BAŞARI ŞANSINIZ YOK

NAGEHAN ALÇI: 7'den 70'e kendinizi herkese tanıttınız. Mine Kılıç'ın yazdığı sizle ilgili kitabınızı okudum. Çok detay öğrendim. Eşiniz 'sabrı başarısının en büyük sırrıdır' diyor. Özkan Sümer'in 'olanla yetinmez, daha fazlasını ister' diyor. Beylikdüzü belediye başkanı olduktan sonra aklınıza herhalde İstanbul'u koydunuz. 2023'de İstanbul'u kazanın ya da kazanın Cumhurbaşkanı adayı olacağınızı düşünüyorum.

İMAMOĞLU: Bunları duymak elbette güzel. Benim siyasi ideallerimi asla ve asla bir makam hırsı üzerinden yapmadım. 2009'da Beylikdüzü'nde belediye başkanı adayı olmak istemiştim. Ama o dönemde partimin tercihi başka oldu. Partim bana ilçe başkanı olma yolunda telkinlerde bulundu. Özellikle 4,5 yıllık ilçe başkanlığım sürecinde asla ve asla kendi kariyerinizi çizdiğiniz an siyasette başarılı olma şansınız yok. Toplum size yön veriyorsa, karar vericiler takdir hakkınızı sizin lehinize kullanıyorsa çok ideal ve doğru bir iş.

"YSK'NIN DOĞRU KARAR VERECEĞİNE İNANIYORUZ DEDİM"

MEHMET AKİF ERSOY: YSK'yla ilgili iktidarın çok üst düzey yetkilileri defaten güvenirliği söylendi. Siz YSK ile ilgili seçimden önce şüphe içerisindeydiniz?

İMAMOĞLU: Bu kadar güven sunarken niye bu kadar endişeliyiz diye sorduk.

ERSOY: Sizen güven duyduğunuza dair açıklamalar yaptınız

İMAMOĞLU: Elbette YSK seçim sürecine karar verecek merci. Neticede tavırlar, davranışlar, karar alma biçimleri. Gerekçelere müdahaleleler.  Ben takip ediyoruz  dedim. YSK'yı  dikkatle takip ediyoruz dedim. Doğru karar vereceklerine inanıyoruz dedim. İnanmıyoruz mu diyecektim.

ALÇI: Sayın Sadi Güven'e CHP'liler çok haksızlık etti

İMAMOĞLU: Kimi kastediyorsunuz bilemem, ben etmedim.

ALÇI: Sayın Engin Altay.

 

 

 

 

 

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