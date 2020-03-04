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Ziraat Bankası'nın emeklilere promosyon ödemesi miktarları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokole göre 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak.

Ödemeler anlaşmaya müteakibin peşin olarak yapılacak. Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılması öngörülüyor.

Ziraat Bankası'nın ödeyeceği promosyon miktarları Emekli maaşı Promosyon 1.500 TL ve altı 500 TL 1.500-2.500 625 TL 2.500 TL ve üzeri 750 TL

'YÜZDE 66 YÜKSELDİ'

Ziraat Bankası ve SGK arasında imzalanan protokol için düzenlenen törende konuşan SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz "Böylece promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlamış olduk" dedi.

2017 yılında SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödemesi sağlandığını hatırlatan Yılmaz "Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 Milyon emekli ve hak sahibine 4,6 Milyar TL tutarında ödeme yapılmıştır. Emeklilerimizin banka promosyonu ödenmesine ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin talimatlarıyla yürütmekte olduğumuz 2020-2023 dönemi promosyon ödemelerine yönelik çalışmalarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız" dedi.

3 YIL BANKADA KALMA TAAHÜDÜ VERİLMELİ

Emekli aylığı ödemeleri içerisinde en yüksek orana sahip olan Ziraat Bankası'nın, promosyon ödemlerinin yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştirdiği bilgisini veren İsmail Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Bu bağlamda diğer kamu ve özel bankaların da bu süreçte bir önceki dönemde olduğu gibi aktif rol oynayıp katkı sağlayacaklarına da inancımız tamdır. Değerli basın mensupları yaptığımız bu çalışma ile ödenecek asgari promosyon tutarlarını belirledik. Bankalar kendi inisiyatiflerinde olmak üzere bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabilirler. Bu konuda zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlediklerini duyuyoruz.

Emeklimizin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır.

Bu kapsamda, belirlenen rakamlar üzerinden, ilk olarak Ziraat Bankası ile promosyon protokolümüzü imzalıyoruz. Diğer bankalarımız ile protokoller imzalandıkça sizlerle paylaşılmaya devam edilecektir."