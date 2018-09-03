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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'de 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti.

03.09.2018 - 10:00 | Güncelleme:

Ağustos ayı enflasyonu açıklandı. Ağustos ayında, enflasyon rakamlarında TÜFE'de 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 5,85 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4,56, ulaştırmada yüzde 4,45, konutta yüzde 3,85 ve haberleşmede yüzde 2,63 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 1,59 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1,59 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 27,13 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23,76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23,23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,75 ve konut yüzde 16,30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 3,33 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 14,50 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,60 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,78 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7,31, su sektöründe yüzde 1,52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1,20 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 25,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15,33 ile metal cevherleri, yüzde 12,07 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1,20 düşüş gösterdi.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış ara malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

Ağustos 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 304 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TCMB beklenti anketinde, ağustos ayında TÜFE beklentisi yüzde 1.15'e, yıl sonu TÜFE ise yüzde 13.88'den 16.45'e çıkarılmıştı.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,15 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,13, en yüksek yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlenmişti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti.

 

Sürecek...

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Yorumlar 30
  • Misafir 2 dakika önce
    özel sektör çalışanları için gerekli önlem artık alınmalı. devlet memurunu hiçbir zaman enflasyonun altında ezdirmez. hep özel sektör işçisi ezilir. özel sektör çalışanları için minimum enflasyon oranında yıllık zam yapılması zorunludur maddesi eklenerek yürürlüğe girmelidir.
  • Misafir 3 dakika önce
    onların enflasyonu varsa bizim allahımız var
  • Misafir 4 dakika önce
    ben züccaciyeciyim en az gelen ürüne %30 zam geldi.bunlar uzayda yaşıyo heralde
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