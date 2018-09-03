Ağustos ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,30 ile yüksek artış kaydetti. Yıllık enflasyon da böylece yüzde 17.90 oldu. Enflasyonu besleyen ana kalemler kurdaki artışa bağlı olarak başta otomobil fiyatlarına bağlı olarak ulaştırma zamları olurken kamu tarafından yapılan zamma bağlı olarak elektrik ve doğalgazdaki artışlar da ana etken olarak etkili oldu.

Ulaştırmada fiyatlar aylık yüzde 4.45 yükselirken enflasyon rakamına direkt katkısı 0,80 puan oldu. Otomobilde yıllık artış yüzde 38 ile son bir yılda enflasyonu önemli oranda yukarı itti. Ulaştırmada ortalama fiyat artışı yüzde 27'yi geçti.

Elektrikteki zam ile konut enflasyonu yüzde 3.85 tırmanırken 2.30'luk aylık enflasyonun 0,56 puanı buradan geldi.

Enflasyon rakamlarında dikkat çeken ayrıntı da enflasyona büyük etkisi olan gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 0,06 ile sınırlı kalması oldu. Ancak gıda içinde et, süt ve yumurtadan oluşan sepet yüzde 6.53 tırmandı ve bu durum da can sıktı. Gıdadaki düşüş ağırlıklı olarak mevsimsel olarak arz bolluğu olan sebze fiyatındaki yüzde 9'luk düşüş ile meyve fiyatlarının daha az artmış olmasından kaynaklandı.

En fazla dikkat çeken rakam ise çeşitli mal ve hizmetler kaleminin yüzde 5.85 ile fiyat en fazla artan kalem olarak ortaya çıkması oldu. Bu kalemin altında altının yanı sıra traş makinesi, sabun, mendil, saç bakım ürünleri, sigorta, parfüm, tuvalet kağıdı, diş bakım ürünleri, okul çantası, bebek bezi gibi insanların direkt ihtiyaçları olmayan yan ürünler bulunuyor. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki yıllık artış da yüzde 23,2 ile manşet enflasyonun oldukça üstünde yer aldı.



MOBİLYA DA HIZLI ARTIYOR



Çeşitli mal ve hizmetlerin yanı sıra fiyatı yüzde 6.58 yükselen mobilya da ev eşyası enflasyonu da aylık yüzde 4.56 yükseltirken bunun aylık enflasyona katkısı 0,36 puan oldu. Mobilyada yıllık artış ise yüzde 31 ile rekor artış sergilemiş oldu. Beyaz eşyadaki aylık artış yüzde 4'ü yıllık yükseliş ise yüzde 28'i bulunca yıllık enflasyon artışının 1.82 puanını ev eşyaları gurubu oluşturdu.



8 İLDE ENFLASYON YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ



Bölgeler itibariyle bakıldığında Karadeniz ve Güney illerinde aylık enflasyonun yüzde 2.30'dan çok daha fazla arttığı görüldü. Karadeniz illerinde enflasyon yüzde 3.333 ile zirve yaptı.

Böylece Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'yi kapsayan 5 Karadeniz ilinde yıllık enflasyon da yüzde 20'yi aşarak yüzde 20.43 oldu. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde de aylık enflasyon yüzde 2,91 olunca yıllık artış da yüzde 20.52'yi buldu. Aylık olarak enflasyon rakamı en az artan iller yüzde 1.41 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan Güneydoğu illeri oldu.

Altındaki artış yüzde 17,4'ü geçti Ürün Fiyat Aylık artış Mücevher (Altın) 215 17,4 Traş Malzemeleri 5 6,8 Sağlık Sigortası 1793 5,9 Sabun 14 5,6 Mendil 3 5,4 Saç Bakım Ürünleri 23 5,3 Tuvalet ve Güzellik Sabunu 24 4,6 Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası 1547 4,6 Parfümler 33 3,2 Bebek Arabası ve Oto Koltuğu 463 3,1 Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri 14 2,9 Hijyenik Kadın Bağı 0 2,7 Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler 0 2,6 Tuvalet Kağıdı 1 2,4 Okul Çantası 88 2,4 Bebek Bezi 1 2,0 Elektrikli Saç Bakım Aletleri 162 1,5 Erkek Berberi 19 1,2

Yüzde 2.30'luk enflasyonun 0,28'i çeşitli mal ve hizmetlerden Ana harcama grupları Bir önceki aya göre değişim oranı Ana harcama gruplarının toplam değişime aylık etkisi Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı Ana harcama gruplarının toplam değişime yıllık etkisi Toplam 2,30 2,30 17,90 17,90 Gıda ve alkolsüz içecekler 0,06 0,02 19,75 4,48 Alkollü içecekler ve tütün 0,42 0,02 1,81 0,10 Giyim ve ayakkabı -1,59 -0,11 13,59 0,91 Konut 3,85 0,56 16,30 2,44 Ev eşyası 4,56 0,36 23,76 1,82 Sağlık 0,88 0,02 12,57 0,34 Ulaştırma 4,45 0,80 27,13 4,59 Haberleşme 2,63 0,10 7,35 0,30 Eğlence ve kültür 2,61 0,09 12,15 0,44 Eğitim 0,79 0,02 8,65 0,24 Lokanta ve oteller 1,88 0,14 14,83 1,12 Çeşitli mal ve hizmetler 5,85 0,28 23,23 1,13

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ