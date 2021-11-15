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Haberler Dünya SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Trump, Washington'da 2 yıldır alıcı aradığı otelini 375 milyon dolara satıyor!
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Eski ABD Başkanı Trump, Washington'da 2 yıldır alıcı aradığı otelini 375 milyon dolara satıyor!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'de sahibi olduğu Trump International Otelinin 375 milyon dolara satılması için anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Trump, Washington'da 2 yıldır alıcı aradığı otelini 375 milyon dolara satıyor!
2 yıldır alıcı arıyordu: Trump Washington'dan ayrılıyor!
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AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump International Otelinin 375 milyon dolara satılması için Miami merkezli yatırım şirketiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

BBC'de yer alan haberde, Trump'ın Washington DC'deki aile şirketi Trump Organizasyonunun otelin satışı için CGI Merchant Group ile anlaştığı belirtildi.

Otelin satışı için 375 milyon dolara anlaşıldığı ve resmi devrinin 2022'nin ilk çeyreğinde yapılacağına işaret edilen açıklamada, satışın ardından otelin yeni isminin Waldorf Astoria olacağı ve Hilton Group tarafından yönetileceği bilgisine yer verildi.

Trump Organizasyonunun 60 yıllık kira kontratının bulunduğu 263 odalı otel için 2019'dan bu yana alıcı aradığı biliniyor.

ABD Senatosunda, "otelin yabancı hükümetlerden milyonlarca dolarlık ödeme alarak federal yetkililerin diğer hükümetlerden hediye veya ödeme almasını yasaklayan ilgili Anayasa maddesini" ihlal ettiği iddialarıyla Trump aleyhinde soruşturma açılmıştı.

Soruşturmada, Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde otelin 70 milyon dolar zarar ettiği ve yabancı hükümetlerden 3,7 milyon dolarlık ödeme aldığı ortaya çıkarılmıştı.

Trump Organizasyonu ise soruşturmaya dair raporu "yanıltıcı" olarak değerlendirmişti.

Beyaz Saray'ın birkaç sokak yakınında bulunan otel, Eylül 2016'da açılmıştı.

Bina 2012'de Trump Organizasyonu tarafından satın alınırken, otel olarak faaliyete geçmesi Trump'ın Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı olmasının ardından gerçekleşmişti.

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