Etiyopya Havayolları, 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

Adis Ababa'dan Nairobi'ye giden Boeing 737 tipi uçak henüz belirlenemeyen bir yere düştü.

Düşen uçaktan kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.



Etiyopya başkentinde Addis Baba Uluslararası Havalimanı´ndaki uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken bir kısmının iptal edildiği duyuruldu.