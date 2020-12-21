Fatih Terim ve Marcao, PFDK'da! 0:00 / 0:00

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve stoper Marcao, PFDK'ya sevk edildi. Terim, kural dışı hareket, hakaret ve tedbire uymaması nedeniyle sevk edilirken Marcao ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etmişti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıkarken bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin." diye bağırmıştı. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına göndermişti. Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." diye bağırmıştı.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise müsabakanın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart görmüştü. Karşılaşmanın bitmesinin ardından rakip takım oyuncularıyla tartışan Marcao, soyuna odasına giderken hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart göstermişti.