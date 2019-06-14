Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyası kapsamında yaptığı Win Win programına telefon bağlantısıyla katılan Emre Belözoğlu için Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Fenerbahçeli Emre Belözoğlu şimdi canlı yayında!" ifadeleri kullanıldı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olup olmadığı sorusuna "Fenerbahçe forması, Milli Takım formasıyla taşıdığım en değerli formaydı" ifadelerini kullanırken Ali Koç ise bu soruya "Televizyonda emrivaki yapmayın" dedi.

Emre Belözoğlu yayında şu açıklamaları yaptı:

"Fenerbahçe benim çocukluğumun hayaliydi. Zeytinburnu'nda başladım futbola, sonrasında Galatasaray'a bir geçişim oldu. Profesyonel günlerimin en mutlu dönemini Fenerbahçe formasıyla yaşadım."

"Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü acısıyla tatlısıyla hep hissettim. Fenerbahçe'den ayrılırken taraftarlar boynuma sarılıp ağladılar. Ben belki ailemin yanında ağlamadım, onların yanında ağladım"

"Şampiyonluk sonrasında ailemin yanında ağlamadım, taraftarların boynuna sarılıp belki ağladım. Fenerbahçe taraftarı WinWin'le destek olmaya devam ediyor, edecektir de"

TRANSFER OLDU MU?

"Bugün bazı şeyler konuşuldu. Sayın başkanımızla, Semih abi de vardı. Sayın başkanımız daha doğru söyler. Bugün yollarımız tekrar kesişirse, Fenerbahçe'nin neferi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin gönlümdeki yerini anlatmak istedim"