Furkan 12 yaşındaydı! Büyük acı!

Son dakika haberler... Kocaeli'nde, Gebze Beylikdağı Şehir Ormanı´nda, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Şengül, bir süre sonra gözden kayboldu.
BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Furkan Şengül'ün cansız bedenine ulaşıldı.
OTOPSİ YAPILACAĞI ÖĞRENİLDİ
Şengül´ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
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