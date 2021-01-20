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SON DAKİKA! Galatasaray bağış kampanyası başlattı

Son dakika haberine göre; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı. Cengiz, kampanyaya ilk katılım olarak kendisinin ve Abdurrahim Albayrak'ın 500'er bin TL bağışladığını duyurdu. Bağışlar, banka hesapları ve SMS üzerinden yapılacak

SON DAKİKA! Galatasaray bağış kampanyası başlattı - Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Taraftarlarımız bir TT yapmış, sponsorlukla ilgili. Çok duygulandım. 6 aylık zararımızı dün bildirdik. Çok ciddi denetlemeye tabiyiz. UEFA ve CAS'a karşı çok büyük mücadele gösterdik. Kazandık sonunda. Bizim gelirlerimiz 6 ayda yüzde 60 azaldı. 'Aslan gibi sponsor' hashtag'ine çok duygulandım. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Bu konuşmadan sonra sitemizden euro ve TL IBAN numaraları yayınlanacak. Bağış kampanyası başlatıyoruz. SMS kampanyası başlatıyoruz. 3 gün içerisinde bildireceğiz. 5 TL değil, en az 100 TL yapacağız. 5 TL veren de dua etsin. Onlar da bizi ayağa kaldırır. Ben o duaları hissediyorum. 1 milyar TL'lik izni geçen yıl aldık. Nisan ayında bitiyor. Bunu harekete geçirmedik. Kendi yağımızla kavrulduk. İlk olarak ben 500 bin TL'lik destek ile başlıyorum. Bağış yapanların adlarını yayınlayacağız. Abdurrahim Albayrak'a çok saldırıyorlar, bunları hak etmiyor. O da 500 bin TL veriyor. Taraftarlardan bekliyorum. Ağanın eli tutulmaz. Bizim masraflarımızı destekleyen taraftarlarımız var.

Taraftar gruplarımız destek olmuşlar. UltrAslan da var. Sağ olsunlar. Ulaş Bayram rahmetli oldu, İzmir depremine yardım için gitti. Orada virüsü kaptı. Ulaş'ı şehit verdik. UltrAslan'a da çatarken dikkatli olalım. Ben de çatıyorum onlara ama haksızlık yapmayalım. Bu stat rengarenk süsleniyor, bunu kim yapıyor. İşini, gücünü bırakıp geliyor. Bundan para olan yok. Herkes hata yapabilir. Ben de pot kırmakta ünlüyüm. Sanırım şimdiye kadar kırmadım sanırım.

Sevgili hocamızın transfer talepleri açık. Bugün de temaslarımız oldu o doğrultuda. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim verme gücümüz ile karşı tarafın talebi çok açık bir yelpaze. Karşı taraf da iyi niyetli. İnşallah bir noktaya geliriz.

Bizim dünyamız Galatasaray. Biz 24 saatimizi Galatasaray'a veriyoruz. Hayatımızı Galatasaray'a veriyoruz. Yusuf ameliyat oldu, Abdurrahim beyin sağlığı iyi değil... Bütün yöneticilerimiz, Galatasaray'a ömürlerini veriyor.

Transfere gelince... Benim disiplin kurulu yedek üyeme ciddi ceza verdiler. Benim Ali Koç'la hiçbir problemim yok. Fakat ettiği bir sözcük hiç hoşuma gitmedi. Çok değerli bir transfer yaptılar. İtirazım yok. 'Elin oğlu, evin oğlu' demek nasıl bir mantık. Ben anlamıyorum. Aslını reddedip, Türklüğünü reddedip gelene evin oğlu dememek lazım. Yabancılar elin oğlu mu? Böyle ayrımcılık yapmayalım. TFF bu ayrımcılığı ne diyecek? Yoksa muz uzatmak sağlığa faydalı mı diyecek?"

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