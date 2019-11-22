Galatasaray, Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Luyindama'nın sezonu kapatacağı öngörülüyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

"ORTALAMA 7 AYDA TEDAVİ EDİLİR"

NTVSpor'a konuşan kulüp doktoru Yener İnce, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal" dedi.