Galatasaray, Badou Ndiaye'ye yeniden kavuşuyor! Sarı-kırmızılılar, geçen yaz transfer ettiği ve oynadığı yarım sezonda sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi haline gelen Badou Ndiaye'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.

HABERTÜRK, 1 AY ÖNCE DUYURMUŞTU!

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a kiralandığını yaklaşık 1 ay önce duyurmuştu.

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin geçici transferi konusunda kulübü Stoke City Football Club Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Badou Ndiaye, geçen sezon devre arası transfer döneminin son gününde o dönem Premier Lig'de mücadele eden Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Senegalli yıldızın Stoke City'nin küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği dile getiriliyordu.

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