Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Galatasaray'dan Muğdat Çelik'i transfer ettiğini resmen açıkladı!

— Gazişehir FK (@GazisehirFK) July 12, 2019

Gazişehir Gaziantep, 29 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Gazişehir Gaziantep'ten yapılan açıklamada Muğdat Çelik'e başarılar dilendi.

MUĞDAT ÇELİK KİMDİR?

3 Ocak 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Muğdat Çelik, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Hızı, dribling yeteneği ve fizik gücüyle dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra 2014 yılında Gençlerbirliği'nden Balıkesirspor'a transfer oldu.

Balıkesirspor'da geçirdiği 1.5 yılda göstermiş olduğu performansla Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Muğdat, 2016 yılında Akhisarspor'a transfer oldu ve iki yıl Ege temsilcisinde forma giydi.

Geçtiğimiz sezon başında Akhisarspor'dan, Galatasaray'a transfer olan Muğdat burada ise sezonu iki kupayla kapatma başarısı gösterdi.

Süper Lig seviyesinde 85 resmi müsabakaya çıkan Muğdat, 9 kez gol sevinci yaşarken 9 da asist yaptı.

Kariyerinde 3 kez de Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan hücum futbolcusu, iki yıl boyunca Gazişehir Gaziantep'in başarısı için ter dökecek.