SON DAKİKA!

Vergi Usul Kanunu 293 Sıra No'lu Tebliğinin 1/B Bölümü ve 508 Sıra No'lu Tebliğine Göre, 31.12.2018 Tarihi İtibariyle Vadesi Geldiği Halde 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Ödenmemiş Bulunan ve 1.000.000 –TL'yi Aşan Borçlu Mükellefler Listesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde duyuruldu. Gelir İdaresi, 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100''ün borcu 44.3 milyar lira. Ayrıntılar geliyor...