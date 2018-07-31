Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi sonrasında Serie A'da domino taşı etkisi yaşanıyor! Serie A'nın iki köklü kulübü Milan ile Juventus, dev bir takasın eşiğinde! Juventus CEO'su Bebbe Marotta ve Milan genel menajeri Leonardo, Higuain - Bonucci takası hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Sky Sports'un haberine göre Higuain, Milan'a kiralanmayı kabul etti. Milan, FFP cezası nedeniyle Avrupa kupalarından men edilmiş, ardından yapılan incelemeler ile yeniden dahil edilmişti.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli'den ayrılarak Chelsea'nin başına geçen Maurizio Sarri, vatandaşı Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmak istiyordu. Chelsea'nin bu transfer için 60 milyon Euro bedel ayırdığı iddia ediliyordu. Higuain geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla, 50 maçta 23 gol-8 asistlik katkı yapmıştı.

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