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Haberler Gündem 3. Sayfa PES DEDİRTTİ! Son dakika: Polis aracının camını kırdı, gözaltındayken pencereden kaçmaya çalıştı! - Güncel Haberler
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Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

Mersin'de dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentin Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı, aynı araçtan elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı

PES DEDİRTTİ! Son dakika: Polis aracının camını kırdı, gözaltındayken pencereden kaçmaya çalıştı! - Güncel Haberler
Gözaltına alınan saldırgan pencereden kaçmaya çalıştı!
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AA

İlçede elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı.

AA'nın haberine göre, tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

ELLERİ KELEPÇELİ ŞEKİLDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı. Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

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