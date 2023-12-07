Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Gazze'deki hasta transferleri ve sahra hastanesi hakkında konuştu Bakan Koca, "Hasta transferiyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan 3'lü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar gelen hasta sayısı toplamda 114. 86 refakatçi var. 200 kişi oldu. 2 hastamız Melin Melanova birisi de… Yaygın metasları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Diğer hastalarımızın ciddi sorunu görünmüyor. Yakın takipteler. Önümüzdeki süreçte de koordinasyon ekibi hasta transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta transferiyle ilgili İsrail, Mısır ve Türkiye’den oluşan 3’lü koordinasyon ekibimiz çalışıyor. Şu ana kadar gelen hasta sayısı toplamda 114. 86 refakatçi var. 200 kişi oldu. 2 hastamız Melin Melanova birisi de… Yaygın metasları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Diğer hastalarımızın ciddi sorunu görünmüyor. Yakın takipteler. Önümüzdeki süreçte de koordinasyon ekibi hasta transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de olacak. Bizim temelde esas yapmak istediğimiz erken dönemde sahra hastanesini yerinde açarak hizmeti yerinde vermek şeklinde. Bununla ilgili ekibimiz biliyorsunuz Gazze’de 3 yerleşim yeri incelemişti. Üç yerleşim yerinin de altyapı açısında uygun olmadığını gördük. Dördüncü bir yerleşim yeri için yeniden fizibilite çalışmaları yapıldı. Refah sınır kapısına daha yakın olan 4. Nokta için uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şunları söyledi: “İsrail ve Mısır sağlık bakanları ile görüşmelerimizde bu konuda mutabık kaldık. Sahra hastanesi kurulumu için altyapısı daha iyi olan bu yeni yerleşim yerinde çalışmalar yapılacak."

Bakan Koca, "İsrail sağlık bakanı, bugün mısır sağlık bakanı ile görüştüm. Bu konuda mutabık kaldık. Önümüzdeki günlerde altyapısı daha iyi olan bu yerde sahra hastanesini kurma durumumuz olacak. Bu durumda da hastaları daha çok yerinde tedavi etme imkanımız olacak. 20 ambulansımız da sınır kapısında ruhsatları alınmış halde bekliyor. Sahra hastanesiyle birlikte onlar da hizmet verecekler" diye konuştu.