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Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı'nın büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor" açıklamasında bulundu. Çelik ayrıca, "Görüşmeler gayet iyi bir şekilde geçiyor. Biz seçim gündeminin bir an önce Türkiye'nin gündeminden çıkması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama - Son dakika haberler
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''İttifak, partilerin kendi kimliklerini ortadan kaldırarak tek bir parti haline gelmesi değil, temel ilkeler çerçevesinde seçime girmesidir. Cumhur İttifakı olarak biz de bütün bu görüşmeler neticelendikten sonra berrak bir şekilde ittifakımızın, seçime giderken milletimizin onayına sunulacak şekilde ilkelerini açıklayacağız" dedi.

DHA'da yer alan habere göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşmesi ardından genel merkez önünde açıklamada bulundu.

Çelik, Cumhur İttifakının büyümesi ve güçlenmesi ile ilgili temas trafiğinin yaklaşan seçimlere dönük devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede BBP, zaten Cumhur İttifakının bir parçası. Yeniden güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde cumhurbaşkanımıza destekleyeceklerini en güçlü bir şekilde açıkladılar. Seçimlere dönük olarak daha kuvvetli daha kararlı daha iyi bir şekilde hazırlıkların nasıl yapılacağına dair istişareler devam ediyor. O bakımdan her şey iyi gidiyor. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken burada yegane gündem bir an evvel seçim gündeminin Türkiye'nin gündeminden çıkarılıp, şehirlerimizin ayağa kaldırılması, yaraların sarılması ile ilgili iradenin güçlü bir şekilde ortaya koyulması çerçevesinde. Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde vatandaşımızın taleplerini en güçlü şekilde temsil etmek ve en güçlü şekilde vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasını talep etmek şeklinde bu görüşmeler devam ediyor, gayet iyi bir atmosferde geçiyor" dedi.

"HER SİYASİ PARTİNİN KENDİ ÖZGÜN KİMLİĞİ VAR"

Çelik, Yeniden Refah Partisi ve Hür Dava Partisi ile ittifak görüşmelerine ilişkin, "Hüda Par'ın Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklamalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisini de arkadaşlarımız, genel başkan vekilimiz ve genel başkan yardımcımız ziyaret ettiler. O ziyaret çerçevesinde bir davet söz konusu oldu. Onlar da bunu yetkili kurullarında değerlendireceklerini ifade ettiler. Gayet müspet bir havada geçti bu görüşme. Yetkili kurullarında ivedilikle değerlendirdikten sonra bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını belirttiler. Şunu unutmamak gerekiyor; ittifak yapıldığı zaman siyasi partiler kendi kurumsal kimliklerini lav edip tek bir parti haline dönüşmüyorlar. Her siyasi partinin kendi özgün kimliği var ve her siyasi partinin özgün kimliği içerisinde söylediği bazı şeyler ya da programlarındaki bazı hususlar diğer partilerle de çelişebilir. Burada nasıl bir şey olacak; tabii ki ittifakımızın bir ilkeler açıklaması olacak" diye konuştu.

"BİZ İLKELERİMİZİ NET SÖYLEDİK"

Çelik, Hüda Par ile yaptıkları görüşmeler üzerinde yapılan eleştirilere de yanıt vererek, "Bu iddialarda bulunanlara bakıyorsunuz sistematik bir şekilde halen bir terör örgütünün katliamları karşısında, PKK'nın katliamları karşısında sessiz kalan bir sürü kimse Cumhur İttifakı´na destek veren ya da destek beyanını açıklayan partilerin birbiriyle çelişkili beyanları olup olmadığı üzerinden gitmeye çalışıyor. Demokrasilerde en temel kırmızı çizgi terördür. Bugün PKK´nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyen, PKK´yı bir terör örgütü olarak lanetleyemeyen, hatta PKK terör örgütünü destekleyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı´na desteği söz konusu. Bu konuda bir izahat getirmeyenler, 'Cumhur İttifakı içerisindeki partilerin çelişkisi var mı yok mu' bununla uğraşıyorlar. Biz milletin önüne çıkarken şimdiye kadar olduğu gibi ilkelerimizi net söyledik. Bundan sonra da net söylemeye devam edeceğiz. Tabii ki bizim kendimizin bir parti programımız var, parti tüzüğümüz var. Diğer Cumhur İttifakı´nı oluşturan partilerin ya da destek açıklayan partilerin ya da bir müddet sonra görüşlerini açıklayacak partilerin de kendi müstakil programları var. İttifak, partilerin kendi kimlikleri ortadan kaldırarak tek bir parti haline gelmesi değil, temel ilkeler çerçevesinde seçime girmesidir. Cumhur İttifakı olarak biz de bütün bu görüşmeler neticelendikten sonra berrak bir şekilde ittifakımızın, seçime giderken milletimizin onayına sunulacak şekilde ilkelerini açıklayacağız" dedi.

AK PARTİ HEYETİNDEN HÜDA PAR'A ZİYARET

Öte yandan HÜDA PAR'ı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da, "Önümüzdeki günlerde görüşmeler netleşecek" dedi. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da şunları kaydetti: "2018'de de benzer bir tablo vardı. O zaman da Sayın Cumhurbaşkanına oy verdik. Memleket zor bir süreçten geçiyor. Bundan sonra atılacak adımların çok önemli olduğunu biliyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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