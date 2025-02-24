Televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarında soruşturma başlatılmıştı.

İLK DURUŞMAYA ÇIKTI

DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanan Ör, Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya sanık avukatı ve izleyiciler de katıldı.

"BEN GAZETECİYİM, MESLEĞİM İCABI ELEŞTİRİ MAHİYETİNDE YORUM YAZARIM"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen Çiğdem Bayraktar Ör, “Üzerime atılı suçlamayı reddediyorum. Bahse konu sosyal medya hesabı bana aittir. Yapmış olduğum paylaşımların içeriği hakaret unsuru taşımamaktadır. Hakaret kastım yoktur. Ben gazeteciyim, mesleğim icabı eleştiri mahiyetinde yorumlar yazarım, paylaşımlarda bulunurum. Bu nedenle mağdura yönelik hakaret suçunu işlediğim iddiasını kabul etmiyorum" dedi.

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"MÜVEKKİLİMİN ELEŞTİRİ HAKKI BULUNMAKTADIR"

Sanık avukatı Hüseyin Ersöz, “Yargıtay içtihatları, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda bahse konu paylaşımlar değerlendirildiğinde, paylaşımların eleştiri ve yorum kapsamında olduğu açıktır. Siyaset bilimi ve tarih konusunda uzmanlığı vardır. Bu bağlamda gerek ifade özgürlüğü gerek basın özgürlüğü kapsamında müvekkilimin eleştiri hakkı bulunmaktadır" diye konuştu.

SANIK ÖR TAHLİYE EDİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden, 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması isteyerek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, sanığın tahliyesine karar vererek, taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.