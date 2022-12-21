Asgari ücret zammı son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu! 2023 asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret yarın belli oluyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin yarın açıklanacağını söyledi. Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Erdoğan, ''Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların hafiflediğini görüyoruz. Tüm dünya kriz dalgalarıyla boğuşurken biz Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize ulaştık. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini yumuşatmaya hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON TEPETAKLAK İNECEK'

Enflasyona da değinen Erdoğan ''Yüksek enflasyonun ve hayata pahalılığının fırsatçılığa dayalı sebeplerini kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların fırsatçıların açgözlülüğüyle eriyip gitmesine göz yumamayız. Enflasyonu hızla belirlediğimiz seviyelere düşürme dışında engel kalmamıştır. Enflasyonun tepetaklak aşağı ineceğine şahit olacağız'' dedi

"ÖYLE HERKESİN SÖYLEDİĞİYLE HAREKET EDEMEYİZ"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle herkesin söylediğiyle hareket edemeyiz, bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor." ifadelerini kullandı.

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