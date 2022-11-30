Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
ABONE OL

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt: Engellemeye çalışan girişimler görüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Çavuşoğlu "Henüz somut adım görmediğimizi söyledim" dedi. ABD'nin harekat açıklaması için ise Çavuşoğlu "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Gereken cevabı verdik, biz destek bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
Çavuşoğlu'ndan ABD'nin harekat açıklamasına yanıt
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değinen Çavuşoğlu "İsveç'te yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu sözlerine "Yaptıkları açıklamalar ve kararlılık güzel ama somut adımlar görmek lazım. Terör örgütlerinin mal varlığı dondurulmalı, suçlular iade edilmeli" diye devam etti.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik de açıklama yapan Çavuşoğlu "Ukrayna'ya yardımlarımız ortada ve devam ediyoruz. En büyük amacımız diplomasi kaynaklarını açık tutmak" diye konuştu.

ABD'nin harekat açıklaması için ise Çavuşoğlu "Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Gereken cevabı verdik, biz destek bekliyoruz" dedi.

İSVEÇ, HOLLANDA VE ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son günündeki oturumlarına katıldı, ayrıca ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili sosyal medyadaki açıklamasında, Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO'nun genişlemesi gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, daha sonra görüştüğü İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile yine Ukrayna'daki son durumu konuştu. Görüşmede ayrıca Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomik ve savunma işbirliği değerlendirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüşmesinde terörizmle mücadelenin tüm NATO müttefiklerinin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlattığını bildirdi.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde
DÜNYA ABD'de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin hayatını kaybetti
DÜNYA Eski Çin Devlet Başkanı Zemin hayatını kaybetti
Merriam-Webster 2022'nin kelimesini seçti
DÜNYA Merriam-Webster 2022'nin kelimesini seçti
4 gün çalışmaya yönelik yeni araştırma: %97'si devam etmek istiyor -Haberler
DÜNYA Haftada 4 gün çalışmaya yönelik yeni araştırma
Güzellik yarışmasında panik dolu anlar: Elektrik çarptı, yere yığıldı
DÜNYA Güzellik yarışmasında panik dolu anlar
Son dakika: MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! - Güncel haberler
DÜNYA MİT'ten Sincar'da nokta operasyon!
Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan işletme sahibine ceza verildi
DÜNYA Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan ...
İsveç'ten Türkiye açıklaması
DÜNYA İsveç'ten Türkiye açıklaması
Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü
DÜNYA Pakistan'da patlama: 2 kişi öldü
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ve Finlandiya Başbakanı Marin'i kızdıran soru
DÜNYA Marin ve Ardern'i kızdıran soru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.