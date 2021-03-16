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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan AA Editör Masası'nda, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntıları ve hayata geçirilecek reformların yol haritasını açıklıyor. Bakan Elvan'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk.

Ekonomi Reform Programı ile pandemi sonrası döneme hazır olmak adına yol haritamızı ortaya koyalım dedik.

Reform paketindeki maddelerle ilgili kanun ve yönetmelik taslakları hazır.

Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programını kapsamlı bir şekilde anlatacağız.

AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programının detaylarını paylaşacağız.

Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiyenin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.

Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.

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