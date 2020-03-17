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HaberlerEnerjiSon dakika haberler: Benzin fiyatında 3. büyük indirim
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Son dakika haberi Benzinde 3. büyük indirim

Benzin fiyatı rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 25 kuruş indirildi. Benzin fiyatındaki indirim bu geceden itibaren pompaya yansıyacak

benzin
HABERTURK.COM

Benzin grubunda 25 kuruşluk fiyat indirimi açıklandı. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 18 mart gece yarısından itibaren benzinin litresi pompada 25 kuruş düşecek.

Benzinin litre fiyatı dün yapılan 7 kuruşluk zammın ardından 5 lira 70 kuruşa çıkmıştı. İndirim sonrası benzinin litresi 5.45 TL civarından satılacak

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı şoktan dolayı benzinin tonu uluslararası piyasalarda 289 dolardan 243 dolara indi.

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