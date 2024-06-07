Son dakika haberi Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
Beşiktaş Kulübü, Brad Friedel'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, ismi sportif direktörlük görevi için geçen Brad Friedel'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.
Friedel, son olarak 2017-2019 yıllar arasında ABD MLS ekibi New England'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.