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        Son dakika haberi Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!

        Beşiktaş Kulübü, Brad Friedel'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 20:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:32
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        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
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        Beşiktaş Kulübü, ismi sportif direktörlük görevi için geçen Brad Friedel'ın yönetim kurulu danışmanlığına getirildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

        ABD’li eski kaleci Brad Friedel; Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham formalarını giyerek uzun yıllar İngiltere Premier Lig’de oynadı. 53 yaşındaki Friedel, 1995-1996 sezonunda ise Galatasaray forması giydi.

        Friedel, son olarak 2017-2019 yıllar arasında ABD MLS ekibi New England'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

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