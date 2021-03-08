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HaberlerBorsaSon dakika haberi: Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifa ettiğini duyurdu
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Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifa ettiğini duyurdu

Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa ettiğini, istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini duyurdu

Son dakika haberi: Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifa ettiğini duyurdu
HABERTURK.COM

Borsa İstanbul A.Ş, Hakan Atilla'nın genel müdürlük görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer altı:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir.

Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir."

HABERTÜRK DUYURMUŞTU

Türkiye Hakan Atilla'nın istifa etme kararı aldığını ilk olarak geçen hafta HABERTÜRK'ten Rahim Ak'ın haberiyle öğrenmişti. Hakan Atilla 26 Mart'taki genel kuruldan önce 1 aylık izne ayrılarak bu istifanın sinyalini vermişti. ABD'deki seçimlerde Demokrat Joe Biden'in seçilmesinin ardından ABD’de Halkbank davasından yargılanan Hakan Atilla ile ilgili bu dava ile ilişkili söylentiler de bir süredir devam ediyordu.

Financial Times gazetesi de haftasonu yayımlanan haberinde Atilla'nın istifa kararının arkasında ABD-Türkiye ilişkilerini iyileştirmek olduğunu iddia etti.

GÖREVE EKİM 2019'DA ATANDI

Hakan Atilla, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olarak gittiği ABD’de, göz altına alınmış, ABD’nin İran ambargosunu deldiği iddiasıyla yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 28 ay hapis yattıktan sonra da, tahliye olmuş ve Türkiye’ye geri dönmüştü. Türkiye’ye dönen Atilla, 2019 yılının Ekim ayında Borsa İstanbul’un Genel Müdürü olarak atanmıştı.

HALKBANK HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ

İstifa açıklamasının hemen ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri 5.39 liradan 5.49 liraya yükseldi. Bankanın hisselerindeki günlük yükseliş yüzde 1.67'yi buldu.

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