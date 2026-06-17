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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Botanik Park’ta sır ölüm! Derede buldular | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Botanik Park’ta sır ölüm! Derede buldular...

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta, dere içerisinde bulunan 20 yaşlarındaki bir erkeğe ait cansız beden, ekipleri alarma geçirdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Botanik Park'ta sır ölüm! Derede buldular...

        Bursa'da edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta gezinen vatandaşlar dere içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 20 yaşlarındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cansız bedenin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

        ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Genç yaşta hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay cinayet olup olmadığı ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırılıyor. Kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Botanik Park’ta bulunan ceset, parkta bulunan vatandaşlar arasında da büyük merak ve tedirginliğe neden olurken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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