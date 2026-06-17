Bursa'da edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta gezinen vatandaşlar dere içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 20 yaşlarındaki bir erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cansız bedenin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Genç yaşta hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay cinayet olup olmadığı ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırılıyor. Kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Botanik Park’ta bulunan ceset, parkta bulunan vatandaşlar arasında da büyük merak ve tedirginliğe neden olurken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.